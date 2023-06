Feira de Profissões promove oportunidades para crianças e adolescentes no bairro Cidade de Deus, em Sete Lagoas

Será realizada pela segunda vez a Feira de Profissões no bairro Cidade de Deus, em Sete Lagoas, um evento presencial com o objetivo de ampliar as perspectivas profissionais dos adolescentes da região e de áreas circunvizinhas que enfrentam situações de vulnerabilidade social. A Feira está marcada para está quinta-feira (01), das 08h00 às 16h30, e será realizada na sede do Programa Próximo Passo, localizada na Avenida Prefeito Euro Andrade, número 1060, na Cidade de Deus.

Foto: Divulgação/ Projeto Despertar

Essa iniciativa faz parte do Projeto Despertar, no qual os jovens participam de aulas presenciais de alfabetização digital, contribuindo para seu autoconhecimento, além de serem incentivados a falar sobre seus sonhos, carreiras e a construir um planejamento de vida. O Programa Próximo Passo é uma iniciativa de responsabilidade social da Iveco, com foco no desenvolvimento integral desse território. A feira será direcionada ao público adolescente/jovem, com uma estimativa de 200 participantes, além de contar com a participação de 85 parceiros.

O supervisor de Projetos no Programa Próximo Passo, Eudson, que também atua em uma organização da sociedade civil chamada CDM - Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana, explicou que ao longo dos últimos 7 anos, os Projetos Sociais desenvolvidos promoveram ações culturais, esportivas e o aperfeiçoamento de habilidades e competências pessoais por meio do Protagonismo Juvenil. Nesse programa, o público adolescente desenvolve planejamentos de vida individuais, ao mesmo tempo em que se preparam para o mercado de trabalho. O objetivo é estabelecer um espaço de relacionamento sustentável entre a comunidade, empresas e a gestão pública.

Para saber mais sobre os projetos, basta acessar o Instagram da organização @cdmprojetossociais.

Da redação