Travessia da Lua: Mais uma edição da caminhada noturna que ocorrerá na Serra Santa Helena; saiba como participar

Sete Lagoas se prepara para mais uma edição emocionante da Travessia da Lua, um evento mensal que leva os participantes em uma caminhada noturna até a imponente Serra de Santa Helena. Esta atividade, que ocorre durante a transição da lua crescente para a lua cheia, está marcada para segunda-feira, dia 5 de junho. Os interessados têm a oportunidade única de contemplar paisagens deslumbrantes enquanto caminham sob os raios iluminados da lua.

Turma do dia 05/05 - Foto: Max Tadeu/ Arquivo Pessoal

A Travessia da Lua é organizada por Max Tadeu, em parceria com a Esportes Livres, e existe desde 2002. Max destaca que essa caminhada proporciona uma perspectiva incomum da Serra e da cidade, além de proporcionar vistas encantadoras do local banhado pela luz noturna.

O percurso tem aproximadamente 12 quilômetros, com um nível moderado de dificuldade. Durante a caminhada, os participantes percorrerão 70% de estradas de chão e 30% de trilhas. Em média, a jornada tem duração de três horas, começando próximo à comunidade da Lontrinha (entrada após a Petrolub na BR 040) e finalizando na Capela de Santa Helena, no topo da Serra.

Trajeto inclui altitudes próximas aos 900 e 1100 metros, com misto de trechos planos e mais ondulados. - Foto: Max Tadeu.

Max Tadeu recomenda que a caminhada seja realizada por pessoas que já pratiquem alguma atividade física regular, devido ao grau de dificuldade envolvido. O grupo será composto por 10 a 15 pessoas, acompanhadas integralmente por dois guias, que estarão sempre atentos aos limites de cada participante.

É importante que cada indivíduo leve consigo um lanche para trilha, água, mochila pequena, agasalho, documento de identidade e lanterna. No entanto, durante a caminhada, o grupo dependerá exclusivamente da iluminação da lua. Além disso, é recomendado o uso de tênis ou botas confortáveis e vestimentas adequadas, como calças ou bermudas para caminhada.

Para participar da Travessia da Lua, é necessário fazer um investimento de R$ 60, que inclui o translado de van. O ponto de encontro com a van será na Praça da Feirinha, localizada no centro de Sete Lagoas, com partida programada para as 19h. Vale ressaltar que as vagas são limitadas e estão se esgotando rapidamente. Para inscrições e obter mais informações, entre em contato com Max Tadeu pelo telefone (31) 9 9671 5990

