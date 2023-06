Caged: Sete Lagoas mantém saldo positivo na geração de empregos formais no quarto mês do ano

Município é o segundo entre cidades mineiras semelhantes a gerar mais vagas líquidas em abril

Imagem: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O Brasil criou 180.005 vagas com carteira assinada no quarto mês do ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na tarde desta quarta-feira, 31 de maio, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Já Minas Gerais fechou abril com saldo positivo de 27.438 postos de trabalho, mantendo a segunda melhor colocação entre os estados brasileiros. Foi o terceiro mês consecutivo de superávit após o estado registrar déficit em dezembro e janeiro.

Sete Lagoas figura entre os 10 municípios mineiros que mais contrataram no mês, com 2.795 vagas preenchidas e 318 vagas líquidas, segundo o relatório, já que foram registradas 2.477 demissões. Nos quatro primeiros meses do ano, Sete Lagoas teve 11.694 admissões e 10.418 desligamentos formais (com carteira assinada), saldo positivo de 1.276 vagas líquidas no ano, até o momento. No total, a cidade possui 63.656 trabalhadores com carteira assinada, segundo o Caged. Entre os setores, quem mais gerou vagas líquidas no mês foi a indústria (191), seguida do setor de serviços (102), comércio (9), agropecuária (11) e construção civil (5).

Tendo por base apenas abril de 2023, comparando Sete Lagoas às cinco cidades mineiras de população semelhante (entre 200 mil e 300 mil), o município segue como 2º colocado, ficando atrás apenas de Ipatinga, que teve saldo positivo de 1.127 vagas. Governador Valadares 267 ocupações líquidas, Divinópolis criou 104 empregos formais e Lagoa Santa teve saldo positivo de 9 empregos.

Empreendedorismo

Segundo informações da Sala Mineira do Empreendedor de Sete Lagoas, foram formalizadas 95 novas inscrições de CNPJs em janeiro, 83 em fevereiro, 102 em março e 94 em abril de 2023, num total até o momento de 374 novos cadastros de pessoas jurídicas na cidade. Já o Sebrae local registrou 97 novos MEIs em janeiro, 55 em fevereiro, 10 em março e 101 em abril, somando até o momento 263 novos microempreendedores individuais no município.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Fonte: Novo Caged