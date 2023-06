Muita nebulosidade nos céus de Sete Lagoas neste primeiro dia de junho

O dia em Sete Lagoas amanheceu frio e com muita nebulosidade - mas, excetuando algumas regiões do estado, não haverá chuvas neste primeiro dia de junho. Confira a previsão do tempo.

Foto: Clima ao Vivo / Ilustração

As nuvens aparecem pela manhã, tarde e noite, mas não farão os termômetros caírem: a mínima foi de 17ºC e a máxima ficará em torno dos 26ºC. A umidade relativa do ar mínima nesta quinta em Sete Lagoas será de 40%.

Nos próximos dias as temperaturas caem na cidade: até domingo a mínima pode chegar aos 12ºC, com céu claro e pouca nebulosidade. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Da redação