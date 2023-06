Sete Lagoas participa da 10ª Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais

Realizada nos dias 29, 30 e 31 de maio, a 10ª Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais (10ª CES), etapa da 17ª Conferência Nacional de Saúde, promovida pelo Conselho Estadual de Saúde e pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, contou com a participação de representantes de Sete Lagoas. Com o tema "Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia", a 10ª CES foi precedida por etapas municipais, ocorridas entre novembro de 2022 e março de 2023, com base em documentos produzidos pelo Conselho Municipal de Saúde e pelo Conselho Estadual de Saúde.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"Este é um evento que têm função fundamental para garantir o direito constitucional da sociedade de participar da gestão e do controle social da elaboração de políticas públicas da área", explica Ana Paula Pontes, uma das representantes de Sete Lagoas no evento. Os delegados representantes do município foram eleitos na etapa municipal, na XIV Conferência Municipal de Saúde de Sete Lagoas, realizada em 23 de março, na Unifemm: representando usuários SUS Sete Lagoas (Cíntia Elizamara Alves Ruas e Andreia do Carmo Costa) representando trabalhadores SUS Sete Lagoas (Marcelo Justino da Silva) e representando Gestores/Prestadores do SUS Sete Lagoas (Ana Paula Carvalho Guimarães Silva Pontes e Jessica Naiara Teixeira Maia).

Os objetivos deste evento foram analisar as propostas e prioridades de âmbito estadual e nacional, partindo das proposições provenientes das Conferências Municipais, formular diretrizes para o Plano Plurianual de Saúde (2024-2027) e para o Plano de Saúde Estadual (2024-2027), elaborar o relatório final da Etapa Estadual, dentro dos prazos previstos pelo regimento e formular um plano de ação com propostas no âmbito de Minas Gerais para difusão do seu relatório final por meio de medidas de mobilização que permitam a disseminação do conceito de Direito à Saúde, contribuindo para que ele seja incorporado socialmente para ampliação da defesa do SUS.

Com Prefeitura de Sete Lagoas