Prefeitura de Sete Lagoas cria botão do pânico e reforça segurança nas escolas municipais

O protocolo de segurança da Prefeitura de Sete Lagoas para quase 60 escolas municipais concluiu mais uma importante etapa nesta quarta-feira, 31 de maio. Foi colocado em operação o sistema de alarme denominado "botão do pânico" que, em questão de minutos, garante a atuação das forças de segurança em qualquer unidade que estiver em situação de perigo. Uma simulação totalmente realista envolveu Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Tecnologia da Informação, Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar e a tecnologia aliada ao treinamento provocaram uma resposta altamente positiva.

Exercício simulado teve ações reais de uma situação de salvamento. Foto: Prefeitura de Sete Lagoas

A ação simultânea foi iniciada exatamente às 8h43, quando o dispositivo foi acionado pelo prefeito Duílio de Castro na escola Municipal Luzia Barbosa, na orla da lagoa do Boa Vista. Imediatamente, o Centro de Monitoramento da GCM recebeu o chamado e destacou em seus painéis o local exato da ocorrência. As dependências de todas as escolas municipais são acompanhadas por vídeomonitoramento deste agosto de 2022. Outro ponto positivo é o acionamento das equipes da GCM mais próximas, por GPS.

“A finalidade do botão do pânico é dar início a uma ação imediata de segurança para evitar que tragédias ocorram como em outras escolas do país. Este exercício provou a eficiência do nosso planejamento, o tempo de resposta foi de apenas quatro minutos. Uma tecnologia de ponta a favor da segurança de nossas crianças e também dos funcionários das escolas”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

Todas as escolas municipais fizeram treinamentos para orientar o deslocamento interno emergencial e ainda de como devem ser acomodados os alunos. Quando chegam ao local, os agentes da GCM também adotam uma estratégia de proteção do perímetro e, imediatamente, ocupam posições estratégicas de defesa. “A finalidade é que qualquer funcionário tenha acesso ao dispositivo, permitindo um acionamento rápido. Este plano só é colocado em prática em casos de atentado ou possibilidade de atentado. Para as ocorrências de menor poder ofensivo, é preciso ligar 153 ou 190”, esclarece Sérgio Andrade, comandante da GCM.

A tecnologia permite monitorar toda a ação pela central, o que facilita a orientação dos agentes que já estão no cenário da ocorrência. O sistema é moderno e coloca Sete Lagoas na vanguarda, mas novas ferramentas para expandir a eficiência já serão implantadas. “Ficou provado que o botão do pânico funciona muito bem, mas já estamos em fase final de desenvolvimento de um link onde tudo poderá ser iniciado por meio de um telefone celular. Isso é uma garantia de backup caso a internet não funcione. Além disso, teremos uma terceira opção, que a linha direta com a GCM”, detalha o coordenador do departamento de TI, Márcio Aguiar.

Casos recentes de atentados em escolas provocaram tensão em todo o país. O protocolo de segurança municipal, envolvendo diversas ações deste o ano passado, garante mais tranquilidade e segurança nas escolas do perímetro urbano e também na zona rural. “O envolvimento de vários setores da Prefeitura foi fundamental para a implantação deste plano que já provoca grande tranquilidade à comunidade escolar. Graças a Deus em Sete Lagoas não tivemos ocorrências graves, mas, mesmo assim, apostamos neste projeto que garante proteção para todos”, ressalta a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Alves Teixeira.

O exercício mobilizou agentes, funcionários da escola e os pequenos alunos. Uma realidade que impressionou, mas provocou uma sensação de proteção e paz. Mais um investimento da Prefeitura na segurança das unidades de ensino que deixou todos na escola bem mais aliviados.

PROTOCOLO MUNICIPAL

O Protocolo Municipal de Segurança nas Escolas é formado por um grande investimento da Prefeitura e também por ações estratégicas. Em agosto de 2022, entraram em operação 296 câmeras de vigilância divididas entre 47 Escolas Municipais e 10 Centros Educacionais de Educação Infantil (CEMEI). Toda a Rede Escolar Municipal é integrada a uma central de monitoramento que funciona 24h, onde é feita a vigilância remota das unidades. Outro destaque foi a operação “Anjo da Guarda” que, deste o início deste ano letivo, leva equipes da Guarda Municipal para portas das escolas, uma ação de natureza preventiva, além de palestras e reuniões com pais, alunos e profissionais da educação.

Com Prefeitura de Sete Lagoas