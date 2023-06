Feconex 2023: Grupo Uai se reúne com Governador e faz convite para evento em Sete Lagoas

Os organizadores da segunda Feira de Conexão entre Indústria, Comércio e Serviços (Feconex) em Sete Lagoas estão focados em fortalecer o ambiente de negócios e estabelecer novas conexões. Diversas iniciativas estão sendo realizadas para tornar o evento uma realidade. Recentemente, representantes do Grupo Uai, um dos organizadores da feira, se encontraram com o governador Romeu Zema na Cidade Administrativa. Durante uma reunião, eles convidaram o Chefe do Executivo Estadual para participar da cerimônia de abertura e proferir um discurso aos expositores.

Foto: Divulgação/Feconex

“Farei o possível para estar presente na Feconex, um evento importante para uma cidade que não para de crescer”, comentou Zema. Um dos representantes do Grupo Uai, Arísio França, confirma que "o governador foi muito atencioso e demonstrou muito interesse em ter esse momento com empresários e expositores para discutir as ações e projetos da administração estadual. E, principalmente, conversar sobre as ações e projetos do governo para o desenvolvimento e fortalecimento econômico das empresas mineiras", detalha Arísio.

A delegação de Sete Lagoas à Cidade Administrativa nesta terça-feira (30) também contou com a presença do prefeito Duílio de Castro e do secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Diniz. O gestor municipal apresentou demandas ao estado e falou sobre a retomada das obras do Hospital Regional.

Feconex

A Feconex é uma feira organizada pela ACI, Grupo Uai e CDL, com o patrocínio principal do Sicoob Credisete. O objetivo é sustentar a economia local e oferecer oportunidades aos empreendedores. Em 2023, espera-se que a feira estimule ainda mais a economia da cidade e região. Serão mais de 200 estandes com expositores de diversos setores, e o evento acontecerá de 16 a 19 de agosto na Arena do Jacaré.

Da redação com Comunicação Feconex