Mutirão da Prefeitura de Sete Lagoas chega a várias áreas dos bairros Itapuã I e II

Depois de retirar toneladas de entulho e inservíveis das regiões dos bairros Alvorada e Cidade de Deus, o mutirão de limpeza da Prefeitura de Sete Lagoas chegou com força total nos bairros Itapuã I e II. As equipes coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde totalizam aproximadamente 120 servidores que atuam em residências, comércios, lotes e áreas públicas. Também fazem parte deste trabalho que dá resultados positivos a Secretaria Municipal de Obras e a Codesel.

Caminhonetes, caminhões e máquinas pesadas estão na retaguarda recolhendo todo o material. O volume retirado em cada etapa do mutirão é impressionante. Nas etapas anteriores foram quase 30 toneladas e, no Itapuã, são 12 caminhões por dia. “Já estamos colhendo bons frutos dessas ações que completam o terceiro ciclo. A taxa de incidência das arboviroses (dengue, chikungunya e zika vírus) em nosso município já está em queda devido a este trabalho”, revela a coordenada da Vigilância Epidemiológica, Maria Tereza Rodrigues.

O cronograma definido pela Prefeitura leva em consideração áreas estratégicas de Sete Lagoas tendo como base índices oficiais de casos notificados de doenças. Este direcionamento é fruto de ação conjunta entre a Vigilância Epidemiológica e o Centro de Controle de Zoonoses. “A região do Itapuã foi escolhida porque nela existe uma alta incidência de leishmaniose. Todo ano registramos pelo menos um caso humano desta doença aqui. Com os mutirões anteriores, conseguimos reduzir a incidência em cães em 60%. Reduzindo os casos caninos, a tendência é evitar os casos humanos também”, explica a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, Patrícia Silveira.

Os bairros recebem uma verdadeira força-tarefa. Além de combater focos de doenças, o serviço também evita a proliferação de animais peçonhentos. Cabe aos moradores cooperar com esta ação em prol da saúde que será realizada até esta sexta-feira, 2. “Todas as equipes trabalham o dia todo e, por isso, pedimos a colaboração da população que deve facilitar o acesso e, se possível, colocar o material a ser recolhido na porta do seu imóvel”, ressalta Patrícia Silveira.

A população deve ficar atenta, já que o mutirão vai chegar a todas as regiões da cidade. Participe desta guerra contra mosquitos transmissores de doenças que podem matar. Prevenir é sempre melhor do que remediar. O atendimento às denúncias está disponível por meio do Disque Dengue (160), pelo telefone 155 da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e também na Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo e-mail semadetur@setelagoas.mg.gov.br .

