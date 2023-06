Acidente em Sete Lagoas: Motociclista fica ferido ao cair no córrego do Diogo

Na tarde desta quinta-feira (01), um motociclista ficou ferido após sofrer um acidente na Avenida Doutor Renato Azeredo, no bairro Chácara do Paiva, em Sete Lagoas. O incidente ocorreu por volta das 16h, quando o motociclista seguia no sentido bairro e perdeu o controle da direção, resultando em uma colisão com o meio-fio e uma queda dentro do córrego do Diogo.

Foto: Reprodução/Street View

Felizmente, a moto não caiu no córrego, e apenas o motociclista foi envolvido no acidente. Imediatamente, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e chegaram prontamente ao local para prestar os primeiros socorros. No entanto, devido à gravidade da situação, o Corpo de Bombeiros foi chamado para auxiliar no resgate do motociclista do leito do córrego.

Utilizando técnicas de salvamento, os bombeiros conseguiram retirar a vítima com segurança e a entregaram à equipe do SAMU, que o encaminhou para o hospital. Segundo informações disponíveis, o motociclista sofreu uma fratura em uma das mãos e apresentou algumas escoriações. Seu estado de saúde está sendo avaliado pela equipe médica.

Até o momento, as circunstâncias exatas que levaram à perda de controle da motocicleta ainda não foram esclarecidas. As autoridades competentes estão investigando o acidente para determinar os fatores envolvidos.

Da redação