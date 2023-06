Previsão do tempo: Sete Lagoas terá dia ensolarado com temperaturas amenas nesta sexta-feira

Sete Lagoas, terá um dia ensolarado hoje e com temperaturas agradáveis, de acordo com os dados do Tempo Agora. A previsão indica que as temperaturas variarão entre 13°C e 26°C ao longo desta sexta-feira.

Foto: Djhessica Monteiro/Setelagoas.com.br

Pela manhã, a temperatura em Sete Lagoas começará em 13°C e subirá para 17°C. Durante a tarde, espera-se que a temperatura atinja 19°C. O dia terminará com uma temperatura máxima de 26°C.

Hoje, a cidade tem uma probabilidade de chuva de 15%, com possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 97%. Em relação aos ventos, espera-se uma velocidade média de 16 km/h, com maior intensidade de 19 km/h durante a manhã.

Da redação com Tempo Agora