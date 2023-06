Passando a Limpo: a gestão dos transportes públicos em Sete Lagoas com Renato Oliveira

O programa Passando a Limpo, realizado pela parceria entre a Rádio Eldorado e o SeteLagoas.com.br, receberam o Dr. Renato Oliveira, advogado que é responsável pelo setor de transportes da Secretaria Municipal de Trânsito de Sete Lagoas.

Foto: Divulgação/Alan Junio

Ele gerencia as ações do transporte público, táxis, mototáxis e escolares em Sete Lagoas. Seu setor conta inclusive com uma estrutura de 22 fiscais que atuam exclusivamente nele. Em termos práticos, esses fiscais aplicam multas administrativas apenas aos veículos credenciados no transporte.

Renato esclareceu, por exemplo, como são feitas as vistorias em veículos do transporte público e nos escolares, além de deixar claro o tamanho da importância deste serviço, haja visto que impacta diretamente na segurança dos usuários.

A respeito dos transportes irregulares entre cidades, Renato Oliveira explicou que não é da competência do seu setor fazer a fiscalização, mas que trabalham em conjunto com forças de segurança como as polícias para coibir tal atividade. Ele aproveitou para pedir a população que sempre escolha os veículos credenciados, já que esses últimos são acompanhados de perto em termos de vistoria veicular e segurança.

Sobre os serviços de tranporte por aplicativos, durante o Programa foi esclarecido que, assim como em Sete Lagoas, a atividade não é considerada ilegal, embora ainda careça de regulamentação em várias cidades do país.

Wagner Oliveira e Álvaro Vilaça, apresentadores do programa puderam ainda adiantar temas das próximas edições, como a presença dos representantes da Receita Federal em Sete Lagoas para falar sobre imposto de renda, declarações, sonegação, MEIs, entre outros assuntos.

Reveja o Passando a Limpo na íntegra:



Da redação, Vinicius Oliveira.