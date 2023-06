Programa Próximo Passo: promovendo sustentabilidade e cidadania em Sete Lagoas

Sete Lagoas, abriga um Programa inovador chamado Próximo Passo, que tem transformado a realidade da comunidade local. Criado em 2007 pela IVECO, esse programa de sustentabilidade é gerenciado pela Organização da Sociedade Civil, Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana (CDM) e possui uma parceria especial com a renomada empresa de veículos comerciais.

Foto: Reprodução/Próximo Passo

O objetivo do Próximo Passo é promover ações de curto e longo prazo em benefício da comunidade, clientes, funcionários e fornecedores. Diferente de iniciativas comuns de preservação ambiental, esse programa vai além, visando fortalecer a cidadania e a sustentabilidade nas comunidades em vulnerabilidade social próximas à fábrica da IVECO em Sete Lagoas.

As ações do Próximo Passo englobam diversas áreas, incluindo o uso racional dos recursos, reciclagem, ética, cidadania, capacitação e desenvolvimento. Desde 2015, a CDM tem trabalhado para estabelecer um espaço de relacionamento sustentável entre a comunidade, as empresas e a gestão pública por meio de encontros regulares com o Grupo de Desenvolvimento Comunitário (GDC).

São identificados potenciais e desafios, buscando soluções coletivas e fortalecendo a rede socioassistencial. A cada dois anos, o Plano de Desenvolvimento Comunitário (PDC) é revisado, estabelecendo ações, metas e cronogramas de atividades. O PDC norteia todas as ações do Programa, com ênfase no desenvolvimento territorial.

Durante os últimos sete anos, foram realizadas diversas ações culturais, esportivas e de fortalecimento do protagonismo juvenil, preparando os jovens para ingressarem no mercado de trabalho. Além disso, o PDC ressalta a importância de iniciativas que promovam um envelhecimento saudável e ativo, como oficinas culturais e narrativas de vida, visando prevenir problemas físicos e mentais em idosos. O voluntariado corporativo tem sido um parceiro fundamental nessa jornada.

Os resultados do Programa Próximo Passo nesses 7 anos são notáveis, com cerca de 4.000 pessoas sendo beneficiadas direta e indiretamente. Todas as vivências, capacitações, palestras, encontros e oficinas são cuidadosamente planejadas com o objetivo de fortalecer o patrimônio humano, entendido como os recursos coletivos, sociais e pessoais, visando o desenvolvimento pessoal, profissional e comunitário das crianças e adolescentes beneficiados pelo projeto.

Foto: Reprodução/Próximo Passo

Relacionamento Comunitário - GDC

Esse Grupo fortalece a rede socioassistencial e promove o desenvolvimento territorial por meio da execução do Plano de Desenvolvimento Comunitário. Pessoas interessadas, incluindo o poder público e privado, unem-se em um grupo chamado GDC - Grupo de Desenvolvimento Comunitário, com o objetivo de promover mudanças em prol do bem comum e incentivar o pensamento coletivo.

Projetos desenvolvidos no Próximo Passo no biênio 2022/2023

Avivar - 130 atendidos (Jovens de 11 a 17 anos)



O projeto Avivar utiliza a linguagem teatral e a musicalização para promover a formação humana e ambiental dos jovens da região. Além de oferecer acesso à arte, o projeto incentiva a participação ativa dos beneficiários na realidade em que vivem.

Conexões de Vida 60+ - 180 atendidos (Idosos)



Esse projeto busca o desenvolvimento e fortalecimento do patrimônio humano integral por meio da arteterapia, da musicalização e de atividades como oficinas de liderança comunitária, conversas e passeios. O programa atende especificamente idosos, oferecendo-lhes uma experiência enriquecedora.

Conexões de Vida 60+ - Ciclo 2 - 300 atendidos (Idosos) - Inscrições em breve

Assim como o projeto anterior, o Ciclo 2 de Conexões de Vida 60+ tem como objetivo o desenvolvimento e fortalecimento do patrimônio humano integral, utilizando arteterapia, musicalização, oficinas de liderança comunitária, atividades ambientais, rodas de conversa e passeios. Esse projeto é direcionado a um grupo de 300 idosos e terá uma ampliação de dois novos polos para esse público nos bairros: Dona Silvia e Santa Felicidade.

Reconectar Educacional - 110 atendidos (Crianças e adolescentes)

Esse projeto atua no Programa Próximo Passo e no bairro Dona Silvia com o objetivo de combater a evasão escolar. Por meio de aulas de português, matemática e formação humana, o projeto busca oferecer uma abordagem leve, lúdica e dinâmica para crianças e adolescentes de 8 a 17 anos.

Despertar - 60 atendidos (Intergeracional)

O projeto Despertar complementa as ações do Programa Próximo Passo por meio de um laboratório de informática, proporcionando formação adicional aos jovens na busca pelo primeiro emprego. Além disso, o programa promove a inclusão e alfabetização digital de idosos e outras pessoas interessadas.

Judô - 80 atendidos (Jovens de 8 a 17 anos)

Em parceria com a instituição "De Peito Aberto", o Projeto Esporte na Cidade oferece a oficina de Judô para crianças e adolescentes do bairro Cidade de Deus. Essa iniciativa traz benefícios físicos, psicológicos e sociais por meio da prática esportiva e momentos de formação cidadã.

Foto: Reprodução/Próximo Passo

Todos os projetos oferecidos são gratuitos e atendem um público diversificado, desde crianças até idosos. São resultado de parcerias regidas por Termos de Fomento e de Colaboração com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Prefeitura através de Chamamentos Públicos, Emendas Parlamentares e captações de recursos pela Lei de Incentivo Fiscal no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - FIA, Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS e o Fundo Municipal do Idoso, acompanhados e fiscalizados pelos Conselhos de Direitos respectivos.

No momento, apenas o Projeto Conexões da Vida 60+ abrirá inscrições em breve, enquanto os demais já estão encerrando. Para verificar quais projetos estão disponíveis, você pode acessar o Instagram da instituição @cdmprojetossociais, o site cdm.org.br, enviar um e-mail para contato@cdm.org.br ou entrar em contato pelos telefones (31) 99932-3727; (31) 2103-2700.

O Projeto Despertar também realizou uma feira de profissões, que ocorreu ontem (01). O evento contou com a participação de várias instituições educacionais da cidade, incluindo o SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e a Guarda Municipal. Houve também diversas rodas de conversa, abordando temas como planejamento estratégico de carreira, empreendedorismo, pedagogia, psicologia, comunicação, fotografia, engenharias, cursos técnicos e muitos outros.

Da redação, Djhessica Monteiro.