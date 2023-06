Hospital Municipal de Sete Lagoas realiza cirurgia endoscópica inédita para retirada de coledocolitíase

A saúde pública de Sete Lagoas segue evoluindo e realizando procedimentos por meio de investimentos que permitem o uso das mais modernas tecnologias. O planejamento dos recursos bem aplicados já permitiu a realização de cirurgias inéditas no Hospital Municipal, como de aneurisma cerebral (dezembro de 2021) e a primeira cirurgia pediátrica de correção de crânio em um bebê de 1 ano de idade, um marco na saúde pública no interior de Minas Gerais (março de 2023).

Cirurgia foi realizada nesta quinta-feira, 1º de junho

Nesta quinta-feira, 1º de junho, mais um procedimento inédito foi realizado na unidade: a primeira cirurgia endoscópica para retirada de coledocolitíase da região. Com mais esta conquista, pacientes de Sete Lagoas não precisam mais de se deslocar até Belo Horizonte para realizar o procedimento. "Trata-se de uma cirurgia muito avançada, pois não há cortes na barriga. O único corte é feito por via endoscópica, diretamente na parede do intestino. É uma evolução gigantesca para o município, pois é um procedimento tão raro que, para se ter uma ideia, em Belo Horizonte somente três hospitais a fazem de forma rotineira pelo SUS: o Metropolitano, o Hospital das Clínicas e a Santa Casa", avalia o médico Dr. João Cláudio Soares de Sousa, cirurgião do aparelho digestivo e endoscopista.

A Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE) aborda a via biliar, ou seja, o canal da bílis, que se localiza no fígado perto da vesícula, desobstruindo este canal nos casos necessários, por exemplo, devido a uma pedra que pode se deslocar na vesícula e obstruir o canal. "Antigamente o paciente esperava 30 dias internado, correndo o risco de morrer por infecção ou até mesmo por obstruções tumorais. Conseguimos desobstruir e até preparar o paciente para uma cirurgia, se for o caso, ou tratá-la paliativamente no caso de pacientes que não tenham cura cirúrgica. Mas para todos os casos, é uma evolução gigantesca", finaliza o especialista. É mais um avanço na saúde municipal disponível gratuitamente para a população. A paciente, uma mulher de 63 anos, está bem e deve receber alta ainda nesta sexta-feira, um dia depois da cirurgia.

Investimentos

Vale lembrar que o Hospital Municipal passa por uma importante reforma e ampliação, ganhando mais quatro salas de cirurgia, além das três atuais. Essa evolução faz parte de um plano estratégico da Prefeitura, colocado em prática há dois, mudando a realidade da saúde em todos os níveis. “O esforço para transformar a área de saúde é enorme e os resultados atingem várias especialidades. Várias ações convergem em um único objetivo, que é aumentar o número de consultas, cirurgias e demais procedimentos dentro do sistema público municipal de saúde”, ressalta o Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

Com Prefeitura de Sete Lagoas