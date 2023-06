Sete Lagoas: Fim de semana com sol e temperaturas agradáveis

Sete Lagoas, a cidade localizada em Minas Gerais, terá um fim de semana ensolarado e propício para atividades ao ar livre, com temperaturas amenas e ausência de chuva. De acordo com os dados do Tempo Agora, tanto o sábado quanto o domingo serão marcados por céu claro, sem nuvens, e variação de temperaturas entre 12°C e 28°C. Recomenda-se aos moradores e visitantes da cidade que se mantenham hidratados e protegidos do sol, especialmente durante os momentos de maior calor.

Foto: Djhessica Monteiro/Setelagoas.com.br

Sete Lagoas, terá um sábado ensolarado, de acordo com dados do Tempo Agora. A previsão indica temperaturas variando entre 12°C e 25°C ao longo do dia de hoje (03). A madrugada começou com 12°C, e durante a tarde espera-se uma máxima de 25°C, com a temperatura caindo para 18°C durante a noite.

Não há expectativa de chuva ao longo do dia em Sete Lagoas. A umidade relativa do ar oscilará entre 44% e 97%, proporcionando um clima relativamente úmido. Os ventos soprarão com uma velocidade média de 18 km/h, atingindo seu pico pela manhã, com rajadas de até 21 km/h.

No domingo (4), o sol continuará predominante, sem nuvens no céu durante todo o dia. As temperaturas esperadas variam entre 13°C e 28°C. Durante a noite, o tempo permanecerá aberto, sem a presença de nuvens.

A umidade relativa do ar apresentará um intervalo entre 38% e 97%, indicando um ambiente com níveis moderados de umidade. Os ventos terão uma direção leste, soprando a uma velocidade de 12 km/h.

Em resumo, Sete Lagoas desfrutará de um fim de semana ensolarado, com temperaturas amenas e ausência de chuva, proporcionando condições favoráveis para atividades ao ar livre.

Da redação com Tempo Agora