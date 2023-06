Previsão do tempo: Sete Lagoas terá máxima de 25°C, mas com frio pela manhã

Sete Lagoas começou a semana com temperaturas mais frias, registrando 12°C pela manhã e 25°C durante a tarde. O dia vai ser ensolarado, sem previsão de chuva. A cidade se prepara para uma semana com clima fresco e céu claro.

Foto: Djhessica Monteiro/Setelagoas.com.br

A semana em Sete Lagoas começou com temperaturas mais frias. Os termômetros marcaram 12°C no início da manhã, com sensação térmica de 9°C. No decorrer do dia, a temperatura máxima atingirá os 25°C, mas cairá para 17°C ao final do dia.

Apesar do frio, o sol continua predominando no céu de Sete Lagoas, com algumas nuvens, porém sem previsão de chuvas para hoje.

Em relação à umidade relativa do ar, espera-se que varie entre 35% e 93% na região. Quanto aos ventos, a velocidade média será de 11 km/h, com um pico de 15 km/h durante a manhã.

Da redação

Fonte: INMET