Assistência Social em Movimento levou serviços gratuitos e entretenimento à Serra de Santa Helena

Vários serviços públicos gratuitos mais perto da população de interesse, além de boa gastronomia e entretenimento. Essa é a premissa do projeto Assistência Social em Movimento, realizado pela Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh). A segunda edição do evento foi neste domingo, 4 de junho, na Serra de Santa Helena, um dos principais cartões postais de Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"Que manhã animada. Estamos todos aqui praticando ginástica, dançando, se divertindo, é a saúde se movimentando. Nossa cidade cada vez mais linda, para o alto e realizando eventos como esse, dessa vez, na nossa linda Serra de Santa Helena. É a Prefeitura presente fazendo um trabalho de integração, chamando a atenção para o esporte e a saúde", disse o prefeito Duílio de Castro.

A proposta do projeto é promover uma manhã diferente, uma vez por mês, em um território do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). O evento conta com serviços de saúde como aferição de pressão e glicose, cadastros da assistência social, brindes, corte de cabelo, aulas de dança e descontos em serviços. "Estamos aqui hoje nessa manhã de domingo curtindo esse evento maravilhoso ofertado pela Prefeitura, faculdades e outros parceiros. A Assistência Social vem trazendo esse evento com vários serviços gratuitos para a população. Um evento grandioso. Fica o convite para a população prestigiar os próximos eventos", convidou a estudante de Psicologia Leandra França.

"Todos os meses faremos esse evento em um ponto de Sete Lagoas. A primeira edição, na Praça do Escorrega, no mês passado, foi um sucesso e hoje não foi diferente. A próxima edição do evento será na manhã de sábado, dia 24 de junho, no bairro Cidade de Deus. Contamos com a presença de todos", anunciou a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves.

Agradecimentos aos apoiadores e parceiros: Prefeito Duílio de Castro, Comunicação da Prefeitura, Sicoob Credisete, Smart Fit, Diocese Sete Lagoas, Padre Giovani, Faculdade UNA, Faculdade Atenas, Amigos da Visão, CRAS, Creas, Vigilância Socioassistencial, Centro Pop, Passe Livre, UPC, Criança Feliz, Nutri Alimentos, Cadastro Único, Vereadores de Sete Lagoas presentes, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Saae, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Cantora Nanda Costa, Fernando Caldeira (Algodão Doce), Projeto Aproximar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Faculdades Promove e Feirantes do JK.

