Após acidente na rotatória da Av. Castelo Branco, em Sete Lagoas, sobrevivente busca ajuda através de rifa para cirurgia

Vanessa Cabral, 32 anos, sobreviveu a um grave acidente de moto há mais de um ano, deixando-a com ferimentos dolorosos. Atualmente, ela está lutando para arrecadar fundos para uma cirurgia de nervo periférico depois de passar por um extenso tratamento médico. Para apoiar sua causa, Vanessa está organizando uma rifa e buscando ajuda da comunidade. Quem tiver interesse em adquirir uma rifa pode entrar em contato com pelo WhatsApp (31) 9 8829-6600.

Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal/ Internet

Vanessa Cabral, de 32 anos, foi vítima de um acidente em 20 de janeiro de 2022, enquanto conduzia sua motocicleta pela Avenida Marechal Castelo Branco, em Sete Lagoas. O incidente ocorreu no fim da tarde e as circunstâncias exatas não foram divulgadas pelas autoridades. No entanto, relatos de testemunhas indicam que sua motocicleta foi atingida por uma carreta.

O impacto da colisão deixou Vanessa com fraturas na coluna vertebral, perca de um rim e do baço. Além disso, ela também sofreu lesões na clavícula e traumatismo craniano. Após o acidente, Vanessa ficou um mês inconsciente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), lutando pela vida. Porém, apesar das adversidades, ela conseguiu sobreviver.

Um ano e quatro meses se passaram desde o acidente, mas Vanessa ainda está em tratamento médico e agora precisa passar por uma cirurgia nos nervos periféricos, especificamente no plexo braquial. O procedimento tem um custo estimado de 13 mil reais.

Com o objetivo de arrecadar os recursos necessários para cobrir as despesas, Vanessa está organizando uma rifa. Cada bilhete custa apenas 10 reais, e o prêmio oferecido é de R$ 500,00. O sorteio será realizado com base no 1º Prêmio da Loteria Federal do dia 29 de julho, sendo o ganhador aquele que possuir o número correspondente aos três últimos dígitos do 1º Prêmio.

Quem deseja adquirir a rifa pode entrar em contato com Vanessa pelo número de telefone do WhatsApp: (31) 9 8829-6600. Além disso, aqueles que desejam ajudar com qualquer outra quantia podem entrar em contato com ela ou realizar um PIX para o mesmo número de WhatsApp.

Da redação