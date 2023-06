Prefeitura de Sete Lagoas renova parceria que garante uniforme completo para alunos de escola da Estiva

Pelo segundo ano consecutivo, os alunos da Escola Municipal Renato Teixeira Guimarães, localizada na Estiva, foram contemplados com a doação de uniformes que serão utilizados durante as atividades escolares. A entrega foi na manhã desta segunda-feira, 5 de junho, em um clima de descontração e muita harmonia. Esta realização de cunho social e educacional é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Sete Lagoas e o empresário Clóvis Vilanova.

Entrega dos kits foi na manhã desta segunda-feira em um clima de muita alegria

A nova parceria trata da doação de kits com camisa, shorts e um par de tênis para todos os alunos que já poderão frequentar as aulas com as vestimentas a partir desta terça-feira, 6 de junho. “Um momento especial em que concretizamos mais uma parceria, desta vez na educação. Agradeço ao empresário Clóvis e sua esposa Mônica pela participação efetiva na vida da Estiva. A credibilidade da nossa gestão fortalece este modelo de cooperação entre o setor público e a iniciativa privada e quem ganha é Sete Lagoas”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

A comunidade escolar também esteve presente. Funcionários, alunos e pais demonstraram gratidão por meio de homenagens ao prefeito e a ao empresário provocando um momento de emoção. “É muito gratificante poder fazer o bem a todos da Estiva. Sempre vou estender o braço para esta comunidade para aprimorar o aprendizado e a educação das crianças. Acredito que estamos no caminho certo com o belo trabalho da diretora, professoras e demais funcionários da escola”, declarou Clóvis Vilanova.

Além da entrega dos uniformes, o encontro também foi uma oportunidade de destacar a participação dos alunos na gincana interescolar direcionada ao combate à dengue e ainda a Semana Nacional do Meio Ambiente, que tem uma programação especial na unidade. “Um dia de presente para todos nós da Estiva. Agradeço ao prefeito Duílio e ao empresário Clovis por tão bela iniciativa. Nesta oportunidade, ainda mostramos como trabalhamos a temática da blitz educativa de combate à dengue com a mobilização de toda a comunidade escolar”, explicou a diretora Heloísa da Conceição Moreira Alves de Almeida.

O prefeito Duílio de Castro aproveitou para anunciar um projeto que é um sonho de várias décadas da comunidade. A gestão municipal vai ampliar a escola com mais salas e uma quadra esportiva. O espaço para a nova construção inclusive foi analisado em companhia do coordenador do Departamento de Patrimônio, Nilson Magalhães, e representantes da Associação Comunitária de Estiva e Adjacências (ACEA). “Agradecemos por mais esta conquista, desta vez para nossa escola que, inclusive, será ampliada com a desapropriação do terreno ao lado pela Prefeitura. Já tivemos benefícios na área de saúde, com a nova iluminação pública e agora na educação. Vivemos em uma nova Estiva”, comemorou Francislene Teixeira, a Tuca, presidente da ACEA.

Mães de alunos fizeram questão de prestigiar o ato e agradecer. A manhã foi encerrada com um café da manhã especial para que todos pudessem celebrar as conquistas. “Viemos comemorar pelo kit de uniforme e fomos surpreendidos com esta notícia da ampliação da escola. Que dia feliz para todos nós”, disse Débora Rosa Marques Barbosa.

O apoio privado em vários projetos é um indicativo de que a administração municipal caminha na direção certa. Neste momento, espaços públicos estão sendo totalmente recuperados por meio de parcerias público-privadas e agora esta possibilidade também chega, em grande estilo, às escolas municipais.

Com Prefeitura de Sete Lagoas