Encontro de carros rebaixados movimentou o domingo em Sete Lagoas

Com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas e do vereador Janderson Avelar, foi realizado, neste domingo, 4 de junho, o 1º Encontro Regional de Carros Rebaixados. O evento levou os veículos customizados e centenas de visitantes à Praça Dom Carlos Carmelo Mota, a Praça da Feirinha, no centro.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Com o tema Paixão por Baixos, o encontro reuniu mais de mil veículos do estilo entre 9h e 14h. O principal objetivo foi criar uma interação para discutir sobre peças, serviços, cuidados e manutenções, além de promover a exposição dos carros tornando um atrativo à população que transitava pelo local. “É uma paixão. A realização deste evento é também a realização de um sonho”, comentou Alex Nascimento, organizador do evento.

O prefeito Duílio de Castro esteve presente, acompanhado pelo vereador Janderson Avelar. “É gratificante ver a nossa cidade crescendo e recebendo eventos de várias modalidades. Quando incentivamos eventos turísticos, fomentamos nossa economia”, avaliou o prefeito.

Vale ressaltar que o rebaixamento do veículo só pode ser feito mediante autorização prévia do Departamento de Trânsito (Detran) da cidade onde o veículo foi licenciado.

Com Prefeitura de Sete Lagoas