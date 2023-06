Curso de Enfermagem da Faculdade Promove de Sete Lagoas é nota 4 na avaliação do MEC

O curso de Enfermagem da Faculdade Promove de Sete Lagoas recebeu nota 4 – em uma escala que vai de 1 a 5 – em avaliação feita por uma comissão do Ministério da Educação (MEC). A visita foi realizada no mês de maio. A avaliação positiva é recebida com muita alegria, sendo motivo de orgulho para os acadêmicos e profissionais do curso. É a comprovação de todo o esforço, empenho e compromisso da instituição em oferecer aos seus alunos uma formação de excelência.

O reconhecimento de um curso superior é um processo obrigatório. É feito por uma comissão de avaliadores, formada por professores de universidades brasileiras, que coletam informações sobre o curso. Durante a visita, a comissão percorreu as instalações físicas, campos de estágios e se reuniu com o coordenador do curso, diretores, CPA, equipe pedagógica, professores e alunos.

Para o Prof. Márcio Henrique Portilho, Diretor Geral da Unidade, “esse resultado é motivo de orgulho, com o empenho contínuo de todos, estamos avançando cada vez mais rumo à excelência educacional, visando sempre proporcionar uma formação sólida e atualizada aos nossos alunos.”

A nota 4 do MEC é um reflexo da dedicação conjunta em busca da excelência acadêmica, pois evidencia a qualidade dos nossos cursos, a infraestrutura oferecida, a qualificação dos docentes, as atividades de pesquisa e extensão realizadas, além do comprometimento com a formação integral dos nossos estudantes.

“Nosso objetivo é garantir que nossos estudantes estejam preparados para os desafios do mercado de trabalho e contribuir de forma significativa para a sociedade” ressalta o Prof. Júnior Rodrigues, Coordenador do curso de Enfermagem.

A Faculdade Promove segue firme na missão de promover uma educação de qualidade, formando profissionais competentes e cidadãos conscientes de seu papel na sociedade.

Vestibular Presencial Faculdade Promove

Prova: 17 de junho, sábado

Local: Unidade Sede (Rua Dr. Pena, 163, Centro – Sete Lagoas/MG).

Inscrição: gratuita

Mais informações sobre os cursos e inscrições no site, pelo telefone (31) 3774-4183 ou WhatsApp (31) 98979-3976.