Previsão do tempo em Sete Lagoas: sol e temperaturas amenas dominam o dia

Sete Lagoas (MG) amanheceu com a promessa de um dia ensolarado nesta terça-feira, 6 de junho. De acordo com o Inmet, a cidade terá temperaturas variando entre 10°C e 24°C ao longo do dia.

Foto: Djhessica Monteiro/Setelagoas.com.br

O dia começou com os termômetros marcando 10°C, subindo para 14°C durante a manhã. Durante a tarde, a previsão é de que as temperaturas alcancem os 24°C. O dia terminará com uma leve queda, registrando 16°C.

Em relação às chuvas, não há chances de precipitação em Sete Lagoas ao longo do dia. Quanto à umidade relativa do ar, espera-se que varie entre 44% e 89%. Já os ventos serão moderados, com uma velocidade média de 16 km/h, chegando a atingir 18 km/h durante a manhã.

Portanto, os moradores de Sete Lagoas podem aproveitar um dia ensolarado e agradável, com temperaturas amenas e sem previsão de chuva.

Da redação com INMET