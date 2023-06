'Não dá para evoluir sem estudar': sete-lagoana de 16 anos ganha medalha de ouro na OBMEP

A fala que intitula este texto é da jovem Lara Tamires Lessa Lima que embarcou na última semana para Florianópolis onde experimentou duas novas sensações. A primeira foi a de viajar de avião pela primeira vez e a segunda, e mais importante, foi a de receber medalha de ouro pela performance na edição de 2021 da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas



A estudante de 16 anos conquistou o ouro quando estudava na Escola Estadual Prefeito Zico Paiva. Além do lugar mais alto do pódio na OBMEP 2021, Lara já conquistou outras medalhas. Foram dois bronzes, também na OBMEP (2018, 2019) e as mais recentes conquistas são duas pratas; uma Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) e outra na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA).



As participações na ONC e OBA já foram como aluna do Colégio Alpha. A escola mantém um programa de incentivo a estudantes da rede pública que se destacam em olímpiadas. E a medalha de ouro na OBMEP rendeu a Lara uma bolsa integral na instituição. O diretor do Alpha, Fernando Campos, reconhece que “é uma oportunidade para aqueles alunos que, talvez, não teriam acesso à escola particular. Então, de forma discreta, garimpamos estudantes que se dedicam e que têm potencial”, explica.



Lara é aluna do Alpha desde o primeiro ano do ensino médio. Hoje, no segundo ano, ela acredita que a escola contribui bastante para a escolha da carreira que pretende seguir. “Tenho facilidade em matemática e muito interesse em ciências biológicas. Então, quero seguir por este caminho na área de exatas ou das ciências”, detalha a estudante que gosta de se dedicar. “Não dá para evoluir sem estudar”, completa.



O Colégio Alpha participa de olimpíadas com alunos desde 2014 e os resultados são bastante positivos não apenas para quem se destaca, mas para todos os alunos. “Nosso maior medalhista hoje está na Unicamp e lembro dele, ainda no sexto ano, dizendo que iria conseguir quando via colegas se destacando nas olimpíadas. Todos ficam muito empolgados”, comemora Fernando Campos.



A medalhista de ouro na OBMEP confirma as palavras do diretor e acrescenta que “só temos a ganhar quando participamos de olimpíadas. É bom porque algumas faculdades levam em conta as medalhas para receber alunos. E como não é uma atividade avaliativa da escola fico bem tranquila”, finaliza Lara.

Com Prefeitura de Sete Lagoas