Escolas municipais de Sete Lagoas realizam blitz ecológica na Semana do Meio Ambiente

Garrafas de refrigerante se transformam em carrinhos. Caixas de leite, uma sanfona ou um ônibus. A embalagem do shampoo vira um palhaço. Esses foram alguns dos brinquedos criados por alunos e pais de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Mariza Galuppo, no bairro Dona Silvia, durante a Semana do Meio Ambiente, uma das 18 escolas que participaram da blitz ecológica, uma parceria entre as secretarias municipais de Meio Ambiente e Educação.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"Nós pedimos às escolas que fizessem um trabalho com as crianças e suas famílias e elas trouxeram durante um período o material reciclável de casa. O plástico é o que geramos em maior quantidade. Esses resíduos serão enviados para as associações de catadores da cidade para a reciclagem. A proposta é essa, reaproveitar ao máximo, dando um destino adequado a esses resíduos", explica a responsável pelo Departamento de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur), Dilma Nunes Lima.

Durante a apresentação, as crianças mostraram que aprenderam não só a reciclar e a reaproveitar materiais que até então iriam para o lixo, mas também a combater o mosquito da dengue. "É muita coisa envolvida, pois cria nas crianças uma consciência de que é possível utilizar esses materiais de várias formas. Além de ser um material de aprendizado, eles pensam muito bem antes de jogar no lixo. Então, os filhos acabam ensinando para os pais também", comenta a diretora do Cemei Mariza Galuppo, Claudionice Almeida.