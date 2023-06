Prefeitura contrata empresa que fará estudo geológico onde houve abatimento do solo no Santa Luzia

Um estudo geológico com sondagens geotécnicas será realizado na região do bairro Santa Luzia, onde recentemente um abatimento do solo exigiu medidas emergenciais. O prefeito Duílio de Castro e o secretário municipal de Obras, Antônio Garcia Maciel, estiveram no local nesta terça-feira, 6, quando foi autorizada a ordem de serviço para a execução do serviço especializado.

Trecho fica no encontro das ruas Tupiniquins e Nestor Fóscolo - Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

A empresa contratada por meio de processo licitatório é a CWM Rocha Serviços de Geologia. Além do perímetro formado pela ligação das ruas Tupiniquins e Nestor Fóscolo, ela também irá analisar um trecho da rua Professora Tarcila do Santos, também no Santa Luzia, onde há uma leve acomodação do piso. A Prefeitura está investindo R$ 34.200,00 neste contrato.

“Este abatimento de solo ocorreu com grande gravidade há 35 anos e, recentemente, houve um rebaixamento que deixou a todos apreensivos. Tomamos as medidas emergenciais, mas o abatimento continua e por isso é preciso aprofundar com este estudo. Precisamos de orientação técnica para tomar medidas corretas e deixar a população mais tranquila”, destacou Duílio de Castro.

A perfuração realizada pela Prefeitura no início de abril serviu para um estudo superficial que não identificou o motivo da ocorrência. Para evitar mais transtornos, o trecho foi refeito e o trânsito está liberado parcialmente. “Fizemos uma intervenção para minimizar o transtorno, mas a acomodação do solo continua. Os trâmites legais exigiram um tempo para contratação da empresa especializada que agora vai começar a trabalhar no local”, explicou Antônio Garcia Maciel.

A CWM Rocha Serviços Geológicos vai apurar os motivos do abatimento do solo, bem como o surgimento de trincas e rachaduras em imóveis localizados nos dois locais definidos em contrato. No caso do cruzamento das ruas Nestor Fóscolo e Tupiniquins, uma nova sinalização será instalada ainda nesta quarta-feira, 7 de junho, já que recebe um trânsito mais intenso.

ENTENDA O CASO

No dia 2 de abril deste ano foi registrado um abatimento considerável em parte da pista entre as ruas Nestor Fóscolo de Tupiniquins. Em poucas horas a Prefeitura montou uma força-tarefa para apurar causas e, simultaneamente, realizar reparos emergenciais. O abatimento provocou rebaixamento e trincas no asfalto. Em parceria com o SAAE, uma grande cratera foi aberta, mas nenhuma anomalia foi identificada. Todo o trabalho foi acompanhado pela Defesa Civil e Guarda Civil Municipal para garantir a segurança do perímetro e dos imóveis próximos.

Para evitar alagamentos e acidentes, a cratera foi fechada no início em maio. Porém, em poucos dias um abatimento de menor intensidade foi registrado em parte da rua Nestor Fóscolo. O trecho está isolado e o trânsito liberado em parte da pista.

