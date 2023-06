1000 Futuros Cientistas: parceria entre Escola Técnica e UFMG gera soluções para resíduos vítreos em Sete Lagoas

Na data em que se comemorou o Dia Mundial do Meio Ambiente, alunos da Escola Técnica Municipal (ETMSL) deram de presente soluções sustentáveis para a reutilização de resíduos vítreos em Sete Lagoas. Desde o dia 25 de abril, a Escola Técnica, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o projeto 1000 Futuros Cientistas movimentou a instituição com o objetivo de idealizar soluções sustentáveis para o desenvolvimento da cultura empreendedora e tecnologias socioambientais.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Ao todo, 21 grupos se inscreveram e foram avaliados por meio de três bancas, formadas por profissionais atuantes na área de sustentabilidade. Destes, 11 grupos avançaram para as apresentações finais, que ocorreram na noite dessa segunda-feira, 5 de junho, no auditório da Escola Técnica. "Essa maratona foi possível por meio de um termo de cooperação que fizemos junto à UFMG, a partir de um projeto que desenvolvemos com o Sebrae, em que trabalhamos o tema do empreendedorismo e da sustentabilidade", comentou a vice-diretora da ETMSL, Stefânia Lima.

O prefeito Duílio de Castro e outras autoridades políticas, como o presidente da Câmara Municipal, Caio Valace, e empresários da iniciativa privada, de empresas com ênfase em tecnologias sustentáveis e instituições, estiveram presentes e elogiaram os alunos. "Sabemos que um dos maiores problemas do mundo é o lixo e o vidro é apenas um deles. Hoje os nossos alunos apresentam trabalhos e projetos que podem ser utilizados e colocados em prática", destacou o prefeito.

O grupo Ecovidrosol levou o prêmio da primeira colocação, propondo a reutilização do vidro coletado na fabricação de produtos cerâmicos e cimentícios. Todos os grupos foram acompanhados por mentores, professores da Escola Técnica e da UFMG durante todo o planejamento do trabalho. Além dos três primeiros colocados, outros três grupos se destacaram e levaram um troféu de menção de honra. Os professores da unidade também foram agraciados pelos representantes da UFMG.

Com Prefeitura de Sete Lagoas