Escolas municipais realizam blitz educativa durante Gincana de Combate ao Mosquito da Dengue

"Vamos, Francisca, lutar sem arma para combater essa praga. Viemos pra vencer e a dengue combater. Chikungunya, aqui, não. Aqui tem disposição. Vamos, Francisca, acabar com esse vilão". O grito de paz ecoou neste 5 de junho, dia mundial do meio ambiente, na Escola Municipal Francisca Ferreira Avelar, no Barreiro, e em outras 22 escolas municipais de Sete Lagoas. Mais uma tarefa cumprida por estudantes, professores e diretores durante a 1ª Gincana Interescolar de Combate ao Mosquito da Dengue.

"Estamos mobilizando todas as escolas com relação ao combate ao mosquito que vem fazendo muito mal às pessoas. Nada melhor do que os estudantes, os jovens, para poder desenvolver esse trabalho nas próprias comunidades, com suas famílias, os colegas de escola e professores. Parabenizamos a toda a comunidade escolar, que está imbuída neste projeto", disse o secretário municipal adjunto de Educação, Renato Gomes.

A gincana envolve as secretarias municipais de Educação, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Codesel. Durante a blitz educativa no Barreiro, os carros eram parados e os próprios estudantes orientavam motoristas e passageiros. "Nessa tarefa abordamos a importância da conservação do meio ambiente. Quando o preservamos, cuidamos também da nossa saúde. Por isso essa tarefa envolveu 23 escolas municipais hoje, no entorno das unidades de educação. Aproveitamos também para orientar a população e os motoristas do combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya", lembrou a diretora de Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, Márcia Veiga.

Para o diretor, as crianças e os jovens são o melhor caminho para se chegar aos adultos. "Isso é importante para a educação desses jovens, para que levem essas informações para casa, seus pais e familiares, cuidarem de suas casas. Um mosquito tão pequeno, mas que traz um prejuízo gigantesco para a sociedade. Então, o objetivo é compartilhar informações para que essa geração possa mudar esse cenário", acrescenta o diretor da Escola Municipal Francisca Ferreira Avelar, Helder José Rocha.

A estudante do 9º ano da instituição, Luiza Fernandes Lima, corrobora. "Muitos acham não é nada, que não vai pegar (a doença). Mas nós, os mais velhos, estamos levando à sério. Essa gincana é muito importante pra gente aprender a como prevenir esse mosquito que pode matar", completou a jovem. A gincana só termina no dia 14 de julho e várias outras atividades e tarefas escolares ainda serão realizadas. Afinal, o combate ao mosquito deve ser constante.

Com Prefeitura de Sete Lagoas