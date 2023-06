Visitas na ETA Rio das Velhas encerram programação da Semana do Meio Ambiente em grande estilo

A programação da Semana do Meio Ambiente realizada pela Prefeitura de Sete Lagoas foi encerrada em grande estilo. Alunos de escolas municipais visitaram a Estação de Tratamento de Água do SAAE e conheceram bem de perto detalhes de como milhões de litros de água são retirados do Rio das Velhas, tratados e enviados para abastecer mais de 40% da cidade. O foco foi fortalecer a participação dos estudantes no Programa Jovens Mineiros Sustentáveis, que tem a água como tema.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O complexo denominado sistema Rio das Velhas impressiona por sua estrutura formada por redes de captação, enormes tanques e laboratórios. Foi uma oportunidade inesquecível para os pequenos estudantes das escolas Doutor Enízio Antônio Viana e Professor Vasco Damião. “A primeira agenda desta quarta-feira foi especial. Foi muito bom viver este momento ao lado dessas crianças em uma instalação tão significativa para nossa cidade. Elas conheceram como é tratada a água que chega a suas residências. A educação ambiental deve começar na base e assim está sendo feito nas escolas municipais”, destacou o prefeito Duílio de Castro.

A ETA fica situada há 15 km do Rio das Velhas e a 13 km de Sete Lagoas. A água é captada de maneira superficial e o sistema possui 12 reservatórios com capacidade total de 7.250m³, estações elevatórias e quase 35 mil metros de adutoras e subadutoras. “Hoje podemos tratar até 350 mil litros por segundo e temos uma capacidade de fornecimento de mais de 24 milhões de litros por dia. O gerenciamento é definido pelas necessidades da área em um atendimento que totaliza quase 50% de Sete Lagoas. Hoje as crianças perceberam a importância da água para a cidade”, explicou Fernando Nogueira Silva, gerente da ETA. Também participaram da visita o presidente do SAAE, Robson Machado, e o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Dr. Edmundo Diniz.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom



Toda a programação é motivada pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no último dia 5. Plantio de mudas, oficinas, blitz educativa, visitas e projetos da área como a coleta seletiva integraram o conjunto de atividades. A ideia principal é despertar a consciência ambiental desde cedo. “Estamos dentro de um programa de educação ambiental em parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Semad). Uma iniciativa importantíssima com várias temáticas da área e sobre a água culminamos com esta visita técnica. Uma ação que enriqueceu o estudo dos alunos. Agradeço pelo envolvimento de todos neste projeto”, avaliou Dilma Nunes, do Departamento de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

PROGRAMA

O Programa Jovens Mineiros Sustentáveis selecionou Sete Lagoas pelo cumprimento de critérios rigorosos do edital e a participação com o envolvimento das escolas municipais Professor Vasco Damião e Doutor Enízio Antônio Viana. O Programa capacita gestores e educadores do município para desenvolverem, com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental os temas do programa. São temas com grande relevância como cidadania, meio ambiente e sustentabilidade. “O Programa será durante todo o ano, a cada mês um assunto é estudado e várias atividades são propostas. O material utilizado é fornecido pela Semad com metodologia participativa, dinâmica e que está proporcionando grande aprendizado e consciência para os assuntos relacionados à Educação Ambiental”, detalha Dilma Nunes.

Veja vídeo:

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom