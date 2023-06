Feriado de sol em Sete Lagoas: Tempo favorável para atividades ao ar livre

Sete Lagoas terá um feriado ensolarado, com temperaturas variando de 11°C a 25°C. Há pouca chance de chuva, com ventos moderados. Será um dia agradável, com muito sol e temperaturas amenas na cidade.

Sete Lagoas terá um dia ensolarado nesta quinta-feira de feriado, de acordo com o Tempo Agora. A previsão indica que as temperaturas variam de 11°C a 25°C ao longo do dia.

Ao amanhecer, os termômetros marcarão 11°C em Sete Lagoas, mas gradualmente subirão para 13°C durante a manhã. Durante a tarde, a temperatura atingirá agradável 25°C. Ao entardecer, o termômetro apontará para 16°C.

Em relação à possibilidade de chuva, há apenas 2% de chance de chuva ao longo do dia. Quanto à umidade, ela oscilará entre 41% e 98% na cidade.

Em relação aos ventos, espera-se uma velocidade média de 14 km/h em Sete Lagoas hoje, sendo que a maior intensidade influenciou pela manhã, atingindo um pico de 19 km/h.

No geral, os moradores de Sete Lagoas podem esperar um dia agradável, com muito sol e temperaturas amenas.

Da redação com Tempo Agora