Veja o que abre e o que fecha no feriado de Corpus Christi em Sete Lagoas

Sete Lagoas se prepara para mais um feriado religioso: o Corpus Christi, celebrado na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. Nesse dia, muitas pessoas aproveitam para descansar, viajar ou participar das celebrações religiosas. No entanto, é sempre importante saber o que abre e o que fecha na cidade durante esse período. Para facilitar a vida dos moradores, o SeteLagoas.com.br preparou um guia com as principais informações sobre funcionamento de serviços e estabelecimentos na cidade.

Foto: Reprodução Internet

Serviços públicos

Os serviços públicos municipais, como as repartições administrativas, postos de saúde e escolas municipais, estarão fechados durante o feriado de Corpus Christi na quinta-feira (8/6). No entanto, os serviços considerados essenciais, como hospitais e a segurança pública, continuarão funcionando normalmente. Na sexta-feira (9/6) haverá funcionamento normal.

Comércio

No que diz respeito ao comércio, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Sete Lagoas (CDL) informou que as lojas poderão funcionar e utilizar a mão de obra de seus funcionários neste feriado de Corpus Christi. Segundo o presidente do CDL, Geradir Alves, o funcionamento do comércio no feriado será menor e no sábado o horário funcionamento será estendido, visando as vendas do Dia dos Namorados.

“Muitas pessoas vão comprar os presentes na semana que antecede a data. Por isso, será uma excelente oportunidade tanto para comerciantes, que poderão aumentar as vendas, quanto para os clientes, que terão a comodidade de realizar as compras com mais tranquilidade”, avalia.

Supermercados e padarias



Os supermercados e padarias da cidade costumam abrir normalmente durante os feriados, porém é importante verificar os horários de funcionamento, pois podem ocorrer alterações. É provável que algumas unidades operem em horários reduzidos, então é recomendado se planejar para evitar imprevistos.

Transporte público



O transporte público de Sete Lagoas, seguirá uma tabela de horários de domingo durante o feriado de Corpus Christi. Portanto, os passageiros devem ficar atentos aos horários reduzidos e possíveis mudanças de itinerários.

Bancos



As agências bancárias não funcionarão durante o feriado de Corpus Christi em Sete Lagoas. Os clientes podem utilizar os caixas eletrônicos para realizar operações bancárias básicas, como saques e consultas de saldo.

Saúde

Os hospitais e serviços de emergência funcionarão normalmente, oferecendo atendimento 24 horas durante o feriado de Corpus Christi. É importante lembrar que a unidade como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), também estará aberta para atender às necessidades da população.

Já no Estado veja como será o funcionamento de alguns órgãos:

Unidades de Atendimento Integrado (UAIs)

As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) não terão expediente nesta quinta-feira (8/6) e sexta-feira (9/6). O atendimento será retomado nos horários habituais na segunda-feira (12/6). Diversos serviços realizados nas UAIs também estão disponíveis em formato virtual nos canais oficiais do Governo de Minas, como o aplicativo MG App Cidadão e o Portal MG. O atendimento é marcado com agendamento prévio, realizado gratuitamente nestes canais citados.

Farmácia de Minas

Não haverá atendimento nas Farmácias de Minas estaduais nesta quinta-feira (8/6) e sexta-feira (9/6). As unidades voltam a funcionar em horário normal na segunda-feira (12/6).

Hemominas

As doações de sangue devem ser agendadas on-line ou pelo aplicativo MG App Cidadão. Em caso de não comparecimento, solicita-se cancelar o agendamento para disponibilizar o horário a outro cidadão.

Da Redação