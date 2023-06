Acidente próximo à Av. Norte-Sul em Sete Lagoas faz vítima na noite de quinta-feira (08/06)

Um acidente com vítima foi registrado na noite de ontem (08/06) na Avenida Múcio José Reis, próximo ao entroncamento com a Avenida Norte-Sul, divisa dos bairros Jardim Europa com São Francisco de Assis em Sete Lagoas. Um carro modelo Renault Duster se chocou contra uma árvore no canteiro central da pista e levou seu motorista a óbito.

Foto: Imagens de rede social

O condutor foi identificado como Fernando Prisco, policial penal de 40 anos. Seu veículo trafegava na pista quando capotou e veio a colidir com a árvore. A vítima ficou presa dentro do carro e, apesar dos socorros da equipe do SAMU e do Corpo de Bombeiros no local, seguidos de encaminhamento ao Hospital Municipal, não resisitiu e veio a falecer.

Deixamos aqui nossos pêsames aos familiares, amigos e companheiros de trabalho e os mais sinceros votos de conforto.

*Matéria atualizada em 09/06/2023 - 11:33h

Da Redação