Leitores revelam expectativas sobre o presente do Dia dos Namorados

A data mais apaixonada do ano se aproxima e os casais sempre ficam naquele dilema: "O que vou dar de presente para meu/minha amado(a)?". Em muitos casos essa pergunta muda para "Será que vou ganhar presente?". Pensando nisso o SeteLagoas.com.br fez uma pesquisa entre os dias 6 e 7 de junho com seus seguidores no Instagram para tentar desvendar como andam as pretensões de compra entre os casais.

Foto: PublicDomainPictures/Pixabay

A pergunta foi a seguinte: Você pretende dar presente nesse Dia dos Namorados? De qual valor? Veja como ficaram as estatísticas:

Amor... esse ano não vai ter presente: 47% (65 pessoas)

(65 pessoas) No máximo R$ 100: 21% (29 pessoas)

(29 pessoas) Entre R$ 100 e R$ 200: 21% (29 pessoas)

(29 pessoas) Acima de R$ 200: 11% (15 pessoas)

A maioria (47%) dos que participaram disse que vai segurar as finanças e não vai presentear seu(a) parceiro(a). Uma parcela igual revelou que vai ficar nas faixas de preço de até R$ 100 ou entre 100 e 200 reais. Já uma minoria de 11% afirmou que vai investir um pouco mais nos agrados que valem acima de R$ 200.

E quando perguntados sobre que tipo de presentes eles dariam, os seguidores deram respostas bem humoradas e algumas mais "calientes" como:

"Nada!"

"Não tenho namorado! Kkk"

"Um perfume", "Uma calça jeans", "Uma cesta de café da manhã", "Uma blusa e uma havaianas"

"Um kit festa"

"Penso em dar um relógio original cor prata e um conjunto de roupa (calça e blusa). Agora, o que vou ganhar? Kkkk, não sabemos!"

"Buquê com um iPhone escondido entre as flores e uma noite de tirar o fôlego!"

E você, vai presentear a pessoa dona do seu coração no 12 de junho, combinar com ela de frear o orçamento ou ainda não encontrou seu par romântico?

Da Redação, Vinícius Oliveira