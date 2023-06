Fim de semana ensolarado e sem nuvens em Sete Lagoas: Confira a previsão do tempo

O fim de semana em Sete Lagoas será marcado por dias ensolarados e temperaturas agradáveis. De acordo com o INMET, o sábado será de céu claro, sem nuvens durante todo o dia. A temperatura mínima será de 14°C, enquanto a máxima atingirá 28°C. Não há previsão de chuva, e o vento sopra na direção ENE a uma velocidade de 8km/h. A umidade do ar varia entre 33% e 99%.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

No domingo, as condições climáticas permanecerão favoráveis para atividades ao ar livre. O sol continuará brilhando o dia todo, sem a presença de nuvens no céu. A temperatura mínima será de 14°C, e a máxima alcançará os 28°C, mantendo-se estável em relação ao dia anterior. A probabilidade de chuva é nula, e o vento sopra na direção leste a uma velocidade de 8km/h. A umidade do ar varia entre 33% e 97%.

Portanto, para quem planeja aproveitar o fim de semana em Sete Lagoas, é recomendado se preparar para um clima ensolarado e agradável, com temperaturas amenas durante o dia e noites abertas sem nuvens. Não há expectativa de chuva, o que proporcionará condições favoráveis para atividades ao ar livre. É importante, no entanto, manter-se hidratado devido à variação da umidade do ar.

Da redação com informações do INMET