Incêndio atinge posto de combustíveis na Avenida Norte-Sul em Sete lagoas

Um incêndio foi registrado na tarde dessa segunda num posto de combustíveis na Avenida Norte-Sul, em Sete Lagoas. Imagens recebidas em grupos de mensagem no celular mostram que um funcionário combateu as chamas com uso de extintor.

Foto: Redes sociais / Reprodução

Nossa reportagem conseguiu contato com testemunhas próximas ao posto que confirmaram ter havido o incêndio e que ele foi rapidamente controlado. Não há, até o momento, informação sobre possíveis vítimas.

Também entramos em contato com a administração do posto e com o Corpo de Bombeiros para perguntar sobre as causas do incêndio e seus desdobramentos, mas não obtivemos retorno até o fechamento dessa matéria.

Confira vídeo do incêndio:



*Matéria atualizada em 12/06/2023 - 18:53h.

Da Redação