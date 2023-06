Uma colisão entre veículo e motocicleta foi registrada na noite dessa segunda, 12/06, no bairro Catarina em Sete Lagoas. Um carro modelo Hyundai HB20 prateado se chocou com a moto no cruzamento das ruas Araguari com Santos Reis por volta das 18:00h, levando o motociclista ao chão e demandando atendimento médico para ele.

Foto: SeteLagoas.com.br

Com a batida, a frente do carro ficou danificada e o motociclista aparentemente apresentava ferimentos nas pernas. O SAMU foi acionado para prestar os primeiros socorros e encaminhá-lo ao Hospital Municipal.

A Polícia Militar também esteve presente no cruzamento para registrar a ocorrência e também organizar o trânsito que costuma ser intenso na região nesse horário.

Da Redação