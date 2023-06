Vereador de Sete Lagoas é enganado por golpista que se passava por senador e faz PIX

O vereador de Sete Lagoas, Gilson Liboreiro (Solidariedade), caiu em um golpe e depositou R$ 480 na conta de um homem que fingiu ser o senador Carlos Viana (Podemos-MG) no aplicativo de mensagens WhatsApp.

Foto: Arte Senador Carlos Viana

De acordo com o golpista, o dinheiro seria utilizado no pagamento de 8 pessoas para carregar um caminhão em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com alimentos e produtos de limpeza que seriam doados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Sete Lagoas, entidade que foi indicada pelo vereador.

"Se passou pelo Carlos Viana, com uma foto do perfil dele”, disse Liboreiro à reportagem. “Eu depositei uma parte que seria para ajudar no transporte do material de Uberlândia para Sete Lagoas”, acrescentou o vereador, que vai procurar a polícia para prestar queixa.

Na mensagem do WhatsApp, o homem que fingiu ser Carlos Viana afirma que o motivo do contato era uma doação de indústrias e empresas em parceria com a Conab. "Tivemos a oportunidade de indicar o município para ser contemplado. E precisamos que entrem em contato com o Dr. Alberto Dias, e repasse a documentação necessária de uma associação, ONG, entidade, sindicato ou cooperativa para formalizar o material e receber o material”, disse o falso senador na mensagem.

Da Redação com Itatiaia