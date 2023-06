Trabalhador é morto a pauladas por colega de trabalho após suposta agressão em carvoaria na cidade de Baldim

Funcionários do posto de saúde de Baldim, encontraram um cadáver com sinais de violência. Trata-se de J.E.S.P de 50 anos funcionário de uma carvoaria situada no povoado Sumidouro na cidade de Baldim,

Foto: Reprodução Internet

Equipe da GUPM, foi acionada pelos funcionários do posto de saúde e juntamente com o Comando de Policiamento de Unidade (CPU) 2/3 e a equipe de inteligência do 25º Batalhão de Polícia Militar, deslocaram até o local.

Após diligências pela Polícia Militar e com base nos relatos das testemunhas, a equipe foi direcionada ao autor do homicídio, bem como aos envolvidos em uma briga. Diante disso, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos à delegacia de plantão. No local foram realizadas as diligências de praxe pela perícia.

Como resultado da ação, foram efetuadas três prisões.