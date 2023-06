Batida entre carro e moto é registrada no Boa Vista na noite de terça (13) em Sete Lagoas

Uma batida entre carro e moto foi registrada por volta das 21:00h da terça-feira (13/06) na Rua Coronel Randolfo Simões, cruzamento com Rua São Paulo, bairro Boa Vista em Sete Lagoas. Com o impacto do acidente, partes dos veículos envolvidos ficaram espalhadas pelo asfalto.

Foto: Redes Sociais / Reprodução

A dinâmica do acidente não foi esclarecida, mas com a força da colisão a motocicleta chegou a ser arrastada até o entroncamento da Rua São Paulo com a Rua Paraná, cerca de 10 metros a frente do possível local da batida.

O SAMU foi acionado para atender o condutor da motocicleta. Ele foi encaminhado para atendimento em quadro estável. A Polícia Militar também esteve no local.

Da Redação.