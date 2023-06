Sete Lagoas: Quarta-feira com sol, poucas nuvens e máxima de 27°C

Sete Lagoas, terá um dia com sol predominante, algumas nuvens e temperaturas agradáveis nesta quarta-feira. Com mínima de 15°C e máxima de 27°C, os termômetros indicam uma variação térmica ao longo do dia. Não há previsão de chuva, e os ventos soprarão com intensidade moderada. A umidade do ar oscilará entre 38% e 97%, exigindo atenção especial à hidratação.

Foto: Reprodução/Internet

Nesta quarta-feira, Sete Lagoas amanheceu com céu parcialmente encoberto por nuvens, além de névoa nas primeiras horas do dia. No entanto, ao longo da manhã, o sol apareceu entre as nuvens, proporcionando um clima agradável aos moradores.

Os termômetros registraram uma temperatura mínima de 15°C durante a madrugada, subindo para 18°C durante a manhã. Durante a tarde, a previsão é de que as temperaturas alcancem os 27°C, proporcionando uma tarde quente para a cidade.

A noite será marcada por poucas nuvens no céu, mantendo o clima agradável e a temperatura em torno dos 18°C.

Em relação à chuva, não há previsão de precipitação para o dia de hoje, mantendo o céu praticamente livre de nuvens carregadas.

Os ventos sopraram predominantemente na direção Leste-Nordeste (ENE) com velocidade média de 16 km/h.

Quanto à umidade do ar, espera-se uma variação entre 38% e 97%. A umidade mínima, de 38%, indica que o ar estará relativamente seco durante o dia, enquanto a umidade máxima, de 97%, indica uma maior sensação de umidade à noite.

Da redação com INMET.