Semana do Meio Ambiente termina com instalação de novo pontoeco na Lagoa do Cercadinho

Moradores dos bairros Panorama, Mangabeiras, Carmo, Nossa Senhora das Graças, Jardim Cambuí e adjacências ganharam na semana passada mais um equipamento ecológico para recolhimento de materiais recicláveis. O novo ponto de entrega voluntária de resíduos foi instalado ao lado da Lagoa do Cercadinho e coroou o fim da Semana Mundial do Meio Ambiente em Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"As pessoas podem juntar em casa resíduos como plástico, metal, papel, vidro, reunir esse material e trazer para cá. Assim, facilita para a associação recolher, reciclar e retornar esses materiais para a cadeia produtiva, um benefício ambiental e social", diz Dilma Nunes, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur).

Trata-se do 12º pontoeco instalado na cidade, uma iniciativa do vereador Caio Valace em parceria com a Prefeitura e as associações de catadores do município. "Enquanto a coleta seletiva não passa de porta em porta, pois depende de uma logística muito grande, pedimos aos moradores ao redor da Lagoa do Cercadinho que participem conosco depositando aqui seu material reciclável. Assim daremos maior ênfase à política socioambiental do município, gerando comida na mesa do catador e aumentando a vida útil do nosso aterro sanitário", afirma o vereador.

O novo pontoeco da Lagoa do Cercadinho foi instalado pela associação de catadores Amarresol, com um investimento superior a R$ 6 mil. A associação existe há dez anos e sustenta mais de 20 famílias recolhendo entre 40 a 60 toneladas de materiais recicláveis todo mês. "Vale frisar que o pontoeco não é lixeira. É para o material reciclável. Tem gente que não tem educação suficiente e deposita aqui o lixo orgânico. Nos ajude na separação correta, deixando o material orgânico para o caminhão correto recolher", reforça Jéssica Carolina, presidente da Amarresol, uma das associações de catadores da cidade.

Com Prefeitura de Sete Lagoas