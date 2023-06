Caldo da Lua 2023 arrecada leite para Hospital Nossa Senhora das Graças como apoio da Prefeitura

Criado em 2013, a Serra de Santa Helena recebe anualmente um evento com música de qualidade, boa gastronomia, gente boa e aquele frio gostoso da serra: o Caldo da Lua. Na edição deste ano, que ocorre no próximo sábado, 17 de junho, a partir das 18h30, em mais uma parceria com a Prefeitura de Sete Lagoas, vai também arrecadar litros de leite para o Hospital Nossa Senhora das Graças.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"Desde que o Caldo da Lua foi criado, há três regras importantes para sua realização. Primeiro, sempre MPB. Segundo, cada convidado fica encarregado de recolher seu próprio lixo. O terceiro, a contrapartida social. Apesar de ser um evento gratuito, este ano pedimos a doação de caixas de leite que serão destinados ao setor de hemodiálise do Hospital Nossa Senhora das Graças", conta Ricardo Xavier, um dos organizadores do evento.

A edição deste ano é também especial porque celebra os dez anos do Caldo da Lua, um dos principais eventos culturais não só de Sete Lagoas, mas também do estado. "É um evento super alto astral, com gente bonita, atrações musicais de qualidade e boa gastronomia em um cenário aconchegante e charmoso do alto da serra com vista panorâmica para toda a cidade. É considerado um dos melhores eventos de Minas Gerais, fomentando o turismo na cidade, uma vez que sempre recebemos visitantes de várias partes do Brasil", completa Ricardo.

Para garantir o sucesso, conforto e tranquilidade dos presentes, o Caldo da Lua dispõe de serviço de alimentação, som de qualidade, banheiros químicos e segurança. A edição deste ano deve contar com cerca de 20 atrações, entre eles (em ordem alfabética), Adall Esteves, Ana Paula Reis, alunos do Coral Dom Silvério, banda Canto Livre, Engrenagens do Hawaii, Legião V, Léo Ferrera, Luis Philip, Luiz Viana, Mel Lelles, Nanny Praça, banda Nova Retrô, Banda NTN, Pablo Sás, Rayssa Andrade, Roni Raggi, Sérvio, Thaianne Guimarães e Vilmara Apsso. Apresentação: Sicredi. Apoio cultural: Prefeitura de Sete Lagoas e NA Comunicação.

Com Prefeitura de Sete Lagoas