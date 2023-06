Tempo seco e ensolarado em Sete Lagoas: Confira a previsão para esta quinta (15)

Nesta quinta-feira, Sete Lagoas apresentará um clima ensolarado, com a presença de algumas nuvens ao longo do dia. A temperatura mínima será de 15°C, enquanto a máxima atingirá os 27°C. Não há previsão de chuva para hoje, mantendo as condições de tempo seco.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Em relação à temperatura, a cidade registrará 15°C como mínima e 27°C como máxima. Durante a tarde, a temperatura alcançará seu pico máximo de 27°C, enquanto ao final do dia, haverá uma leve queda para 23°C.

O vento predominante será de direção ENE (Leste-Nordeste) com velocidade de 15km/h. Quanto à umidade do ar, os índices variarão entre 42% como mínima e 98% como máxima.

Os moradores podem aproveitar o dia ensolarado e quente, com baixa probabilidade de chuvas. É recomendado tomar as devidas precauções em relação à exposição ao sol e manter-se hidratado, especialmente com as altas temperaturas previstas para a região.

Da redação com INMET