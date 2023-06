Passando a Limpo: Arísio França é o entrevistado desta sexta e apresentará a Feconex 2023; confira

O Passando a Limpo desta sexta-feira (16) receberá Arísio Franca, Diretor do Grupo UAI Hoteis e Pousadas de Sete Lagoas e Região, que surgiu da união dos empreendimentos hoteleiros com foco na profissionalização dos serviços prestados.

Foto: Reprodução/Arquivo SeteLagoas.com.br

Durante o bate-papo, ele apresentará mais uma edição da FECONEX, Feira da Conexão, Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas.

A FECONEX é uma feira desenvolvida através da união de forças entre a Associação Comercial, Industrial e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Sete Lagoas com produção do Grupo Uai Eventos.

A valorização e exposição das potencialidades econômicas e culturais são demandas reais. Este evento visa a junção de diversos anseios ao unir, num mesmo ambiente qualificado e organizado, inúmeros atores da economia local e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades de interações e novas conexões entre os participantes, apoiadores e parceiros.

A 2ª edição da feira acontecerá entre os dias 16 a 19 de Agosto de 2023 – Quarta a Sábado, no Estacionamento da Arena do Jacaré

Passando a Limpo

