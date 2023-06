Na manhã dessa quinta (15/06) por volta das 08:20h ocorreu um grave acidente envolvendo caminhão e carro na entrada para Sete Lagoas, na Avenida Marechal Castelo Branco. Um caminhão atravessou o canteiro central logo após a rotatória no sentido Centro e colidiu com uma Fiat Toro que trafegava pelo sentido contrário, saída para BR-040. O caminhão parou no pátio do posto de combustíveis em frente.

Redes sociais / Reprodução

O condutor da Fiat Toro conseguiu dar marcha ré pouco antes da colisão, evitando impacto lateral. Com essa manobra, a batida se deu na parte da frente do veículo de menor porte. Após a colisão, o caminhão parou na entrada do pátio do posto de combustíveis do outro lado da pista.

Até o momento, não há informação sobre o estado de possíveis vítimas, mas testemunhas relataram presença da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no local para prestar os primeiros socorros ao motorista do caminhão. Ele aparentava lesões nas pernas e escoriações. O motorista da Fiat Toro não se feriu.

Veja imagens que circulam em grupos de mensagem e que foram registradas logo após o ocorrido:



*Matéria em atualização.

Atualizada por último em 15/06/2023 - 10:53.

Da Redação, Vinícius Oliveira