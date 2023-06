Prefeitura prepara novo imóvel para receber unidades da assistência farmacêutica municipal e estadual

A Prefeitura de Sete Lagoas continua promovendo melhorias em todos os níveis da saúde pública municipal e agora chegou a vez do setor de atendimento farmacêutico. Está em fase final de adequações o amplo imóvel, localizado na rua Coronel Randolfo Simões, 331, bairro Boa Vista, que vai receber uma estrutura que envolve a unidade central, uma estadual e ainda o Programa Municipal de Doação de Medicamentos (Farmácia Solidária) que será inaugurado no local. Tudo coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Imóvel fica na rua na rua Coronel Randolfo Simões, 331, bairro Boa Vista

O prefeito Duílio de Castro, o coordenador de Gestão em Saúde Alber Alípio Ribeiro e a coordenadora da Atenção Secundária Fernanda Duarte visitaram as obras na tarde desta quarta-feira, 15. Na oportunidade, foi possível sugerir posicionamentos para garantir o melhor fluxo de atendimento. “Este é um ponto estratégico que fica bem perto do Terminal Urbano, por onde passa grande parte dos usuários. Esta integração de unidades vai facilitar a vida do cidadão que depende dos remédios gratuitos distribuídos pela Prefeitura e pelo Estado”, destacou Duílio de Castro.

A Farmácia Central da rua Benedito Valadares, 321, Centro, e a farmácia da Superintendência Regional de Saúde, que hoje funciona no início da rua Olavo Bilac, no bairro Piedade, integrarão a nova estrutura. Essa mudança planejada tem como motivadores a estrutura diferenciada e ainda a localização privilegiada. “Este plano de infraestrutura também contará com a Assistência Farmacêutica neste mesmo imóvel. Vamos garantir mais acessibilidade e conforto para servidores e usuários. Uma ação de ética e humanização do setor de saúde”, avalia Alber Alípio.

Farmácia Solidária

Uma grande novidade será o Programa Municipal de Doação de Medicamentos, Farmácia Solidária, que foi regulamentado pela Prefeitura e permitirá que todo cidadão coopere doando medicamentos não utilizados, inclusive amostras grátis. Um fluxo que será totalmente monitorado pelos profissionais da assistência farmacêutica. “Este será um grande trabalho que todos poderão participar. Um medicamento não utilizado ou que a pessoa não tenha se adequado poderá ser doado em qualquer unidade de saúde. Esse remédio será administrado pela Farmácia Solidária e distribuído a quem não tem condições de comprar”, esclarece Duílio de Castro.

