A voz de O Teatro Mágico, Fernando Anitelli, ao vivo em Sete Lagoas com apoio da Prefeitura

Com mais de dois milhões de álbuns vendidos, sete CDs autorais, três DVDs, quatro músicas em novelas e um dos maiores projetos da música independente nacional, Fernando Anitelli vem apostando no formato Voz e Violão inspirado pelo cancioneiro popular trazendo o repertório de O Teatro Mágico de forma mais intimista, em seu estado essencial, colocando o público cara a cara com o artista. A turnê "Luzente", que já rodou mais de 20 cidades brasileiras e conquistou até Portugal, chega a Sete Lagoas no dia 14 de julho, às 21h, no Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria (Rua Aleixo Lanza, N° 41 - Canaã).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A construção do primeiro CD solo de Anitelli, "Entrada para Raros", foi baseada justamente nas canções, poesias e batidas que até então eram apenas entoadas nos saraus e divulgadas na internet por Seu Odácio, pai de Anitelli. "Gravamos o álbum inteiro na levada de voz e violão (sem metrônomo) e só no final resolvemos experimentar outros sons, vozes, instrumentos e ruídos. Fomos então para a segunda fase do projeto e convidamos mais de 25 pessoas para participarem dessa aventura! Saímos gravando tudo ao contrário. As peças tinham que se encaixar nas levadas e na essência da música", diz Anitelli.

Desde 2017, o criador e compositor Fernando Anitelli tem se dedicado a pensar os rumos da companhia e nada melhor do que refletir a partir da essência de toda sua trajetória sonora: o violão, a voz e muita energia conduzida nas canções que fariam de O Teatro Mágico um dos maiores projetos da música pop / MPB do país. Ingressos a preços populares, promocional solidário (com doação de 1kg de alimento) e meia entrada para estudantes, professores, idosos e PDC no link.



SERVIÇO:

Show voz e violão de Fernando Anitelli (O Teatro Mágico)

Dia: 14 de julho, às 21h

Local: Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria (Rua Aleixo Lanza, N° 41 - Canaã)

Ingressos aqui.

Apoio: Prefeitura de Sete Lagoas