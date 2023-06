Clima em Sete Lagoas: Temperaturas entre 15°C e 28°C com Possibilidade de Chuva

O dia em Sete Lagoas será marcado por uma combinação de sol, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Segundo os meteorologistas, a temperatura mínima registrada será de 15°C, enquanto a máxima chegará aos 28°C. A umidade relativa do ar varia entre 43% e 96%.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

A previsão indica que o sol estará presente durante a manhã, acompanhado por um aumento gradual de nuvens. Durante a tarde e à noite, são esperadas pancadas de chuva na região.

No que diz respeito à precipitação, a estimativa é de cerca de 10mm de chuva, o que representa uma probabilidade de 67%. Além disso, os ventos soprarão predominantemente do leste-nordeste, com velocidade de 10km/h. É importante ressaltar que a umidade do ar terá uma variação considerável, com mínima de 43% e máxima de 96%.

Da redação