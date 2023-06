Acidente sem vítimas envolve dois veículos na Avenida Secretário Divino Padrão em Sete Lagoas

Foto: Reprodução/Internet

Um acidente ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (16), na Avenida Secretário Divino Padrão, esquina com a rua Inhaúma, nas proximidades do supermercado Bretas, em Sete Lagoas. A colisão envolveu dois veículos de passeio, causando consideráveis danos materiais. Felizmente, não há relatos de feridos no local do incidente.

A Polícia Militar foi acionada e está conduzindo os procedimentos legais necessários para apurar as circunstâncias do acidente. Enquanto isso, o tráfego de veículos continua fluindo normalmente na região, sem grandes interrupções.

Até o momento, não há informações adicionais sobre as causas do ocorrido ou possíveis responsabilidades dos condutores envolvidos.

Da redação