Vem aí a JORNADA SUCESSO EMPRESARIAL, evento em Sete Lagoas que dará dicas para alavancar negócios

No dia 1º de julho acontece no Hotel Veredas em Sete Lagoas a JORNADA SUCESSO EMPRESARIAL, evento com 10 horas voltadas ao compartilhamento de experiências e estratégias para ajudar no impulsionamento de resultados em um mercado cada vez mais competitivo. As inscrições estão abertas no Sympla ou através do Instagram @consultorantoniomiranda.

Divulgação

Nesta jornada única, os inscritos terão acesso a conteúdo cuidadosamente selecionado, focado em gestão empresarial, desenvolvimento de habilidades, relacionamento e liderança. Aprenderão a tomar decisões estratégicas, aprimorar habilidades de empresário e de líder, conhecer técnicas poderosas para contratar, reter e desenvolver pessoas. Além disso, terão a oportunidade de expandir redes de contatos, estabelecendo conexões valiosas com outros empresários e gestores influentes e visionários.

Antônio Miranda e João Paulo Aguiar irão comandar toda a jornada, com suas habilidades e expertise em gestão da autorresponsabilidade, gestão de pessoas e processos, gestão empresarial e inteligência emocional.

Serviço:

01/Julho

8h30 às 18h30

Hotel Veredas- Av. Pref.Alberto Moura, 21500- Eldorado- Sete Lagoas

Almoço e Coffee Incluso

INSCREVA-SE AGORA NO LINK: https://www.sympla.com.br/evento/jornada-sucesso-empresarial/2030050?share_id=whatsapp

ou no Instagram @consultorantoniomiranda.

Telefone: (31) 9 9281 1219