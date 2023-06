A ExpoBatista acontece no dia 17 de junho, sábado, das 07h30 às 11h30, no Colégio Batista Mineiro (Av. Raquel Teixeira Viana, 983, Canaã) e traz as criações dos estudantes dos Anos Finais e Ensino Médio a respeito das ações que podem ser feitas para proteger o Meio Ambiente, com o tema: Ecotech. Assunto atual, importante e necessário com valor também para o Colégio Batista Mineiro, já que a instituição de ensino promove a Sustentabilidade em seu projeto pedagógico e em suas instalações. O evento é aberto ao público.

O evento tem como proposta a cultura maker que incentiva a pessoa a criar, construir ou consertar seus próprios objetos ou produtos.

Para a diretora do Colégio Batista Mineiro, Christiane Silva, a ExpoBatista é o reconhecimento ao protagonismo dos estudantes. “Pensados, planejados, criados por eles, com a intenção de serem aplicados em uma ação que inove, transforme e acolhe o ser humano e o ambiente em que vivem”, conta.

Uma manhã de conhecimento para os moradores de Sete Lagoas e das famílias dos estudantes, que podem conferir de perto, trabalhos interdisciplinares, ou seja, que foram pesquisados e aplicados conhecimentos em diversas áreas de estudo.

Serviço:

Jovens estudantes do Colégio Batista Mineiro Sete Lagoas apresentam suas vivências e experiências tecnológicas na ExpoBatista

Data: 17 de junho (sábado)

Horário: das 07h30 às 11h30

Local: Colégio Batista Mineiro (Av. Raquel Teixeira Viana, 983, Canaã)

Da Redação com Colégio Batista Mineiro