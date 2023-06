Prefeitura amplia programa Saúde na Hora e anuncia horário estendido em mais duas unidades de saúde

Desde o dia 29 de maio os usuários dos serviços de saúde de Sete Lagoas vêm sendo beneficiados com o horário estendido de funcionamento da UBS Nossa Senhora das Graças e da UBS Orozimbo Macedo. Essas unidades estão funcionando de 07h às 19h com atendimento médico, atendimento de enfermagem, curativos, sala de vacina e farmácia distrital, facilitando a oferta de ações em saúde, em horários mais flexíveis aos usuários que não conseguem estar nas unidades devido ao funcionamento em horário comercial. As duas unidades de saúde foram inauguradas pela atual gestão em outubro de 2021.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"Depois de termos ampliado o horário de funcionamento da UBS Cidade de Deus, UBS Luxemburgo e UBS Belo Vale até 18h30, com grande sucesso, chegou a vez dos moradores dos bairros Nossa Senhora das Graças e Orozimbo Macedo também contarem com mais esse serviço. Seguimos investindo na saúde da nossa população por meio de um atendimento cada vez mais humano e de qualidade", reforça o prefeito Duílio de Castro.

O Programa Saúde na Hora foi lançado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (Saps/MS) em maio de 2019 e passou por atualizações com a publicação da Portaria nº 397/GM/MS, de 16 de março de 2020. No primeiro momento, em 2022, foram habilitadas três unidades: UBS Luxemburgo, UBS Cidade Deus e UBS Belo Vale. "Com a habilitação dessas duas novas unidades, Sete Lagoas totaliza cinco unidades com horário estendido e ininterrupto aos usuários. É mais acessibilidade e facilidade nos atendimentos para a população", reforça o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

Confira os endereços e telefones das unidades:

UBS N. SRA. DAS GRAÇAS: Rua Felipe dos Santos, 1.331, N. S. das Graças - 3775-2925

UBS OROZIMBO MACEDO: R. Cuba, 524, Orozimbo Macedo - 3772-3265

UBS LUXEMBURGO: Rua Itambacuri, 182, Luxemburgo - 3776-8394

UBS CIDADE DE DEUS: Rua Prefeito Euro Andrade, 41, Cidade De Deus - 3773-5132

UBS BELO VALE: Rua Oscar Padilha, 625, Belo Vale - 3772-3489